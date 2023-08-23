新加坡警方今天接獲18處地點的炸彈威脅通報，其中包括政府建築、大使館等場所；警方表示，經安全檢查後，未發現造成安全疑慮的物品。

綜合「亞洲新聞台」（CNA）、聯合早報等星媒報導，新加坡警察部隊今早接獲全島18處地點，收到炸彈威脅通報，包括永續發展與環境部大廈。

警方表示，針對這些場所進行安全檢查後，並未發現造成安全疑慮的物品。

同時，警方正在調查這起散播不實訊息的案件，違規者一旦罪名成立，將面臨長達7年的刑期或最高新幣5萬元（約新台幣117萬元）罰款，抑或兩者兼施。

警方表示，韓國最近也收到看似同一人發出的炸彈威脅電子郵件，事後已證明是惡作劇。

新加坡永續發展與環境部所在的環境大樓，今早傳出因「緊急情況」而被封鎖的消息。

永續發展與環境部隨後證實，國家環境局及公用事業局（PUB）接獲有關環境大樓的炸彈威脅。經警方及安全人員對大樓進行初步檢查後，未發現「威脅物品」。

永續發展與環境部指出，目前已加強安全措施並限制進出大樓的人員，也會全力配合警方調查。