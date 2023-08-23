隨著24節氣中的「處暑」到來，早晚天氣不再如先前一樣悶熱，特別隨著今（23）日處暑過後，夏天的暑氣也會逐漸退去。台電公司表示，其實透過「開窗通風」、「優先使用電風扇／循環扇」2招撇步，即使不開冷氣也能保持溫度舒適。

台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文指出，今天是24節氣中的處暑，夏天的暑氣到此將開始退去，早晚開始會變得涼涼的，不過有2招可以讓人感覺更涼爽，一是開窗通風，當室內溫度高於室外，打開窗戶讓空氣對流，可以讓室內空氣更清新，也會讓室內降溫更涼。

台電提到，第二招就是優先使用電風扇／循環扇，當天氣不再像盛夏、只是有點悶有點熱時，打開窗戶＋電風扇／循環扇，就可以又涼又省電。不過如果民眾仍用了2招仍覺得悶熱想開冷氣，透過「冷氣＋循環扇／電風扇」、「溫度設定26－28度」，也可以保持舒適溫度又省電。

不過許多網友對於台電的節電撇步並不買單，紛紛回應「市區都熱風啦」、「台北盆地怎麼辦？租屋族沒窗戶怎麼辦？」、「當然是冷氣開好開滿啊，誰跟你開窗戶，又不缺電不是嗎？」。