台灣民意基金會21日上午公布「2024台灣總統選情的最新發展」即時民調，民進黨主席、副總統賴清德支持度43.4％，創個人歷史新高，民眾黨主席柯文哲26.6％，國民黨新北市長侯友宜13.6％。對此，前立委郭正亮23日就表示，「這個民調完全不可信，你去看他問問題的方式，他問民調之前先問三題賴清德訪美的議題，這是嚴重有利於賴清德」，引發討論。

郭正亮23日在政論節目《下班瀚你聊》中表示，「這個民調完全不可信，你去看他問問題的方式，他問民調之前先問三題賴清德訪美的議題，這是嚴重有利於賴清德」，郭正亮更直言，「先問你『是否認為賴清德訪美成不成功？』，這個是民調基本的框架效應，不可以這樣問，要倒過來問」。

郭正亮更說，「還有第二個也是違反我們目前的認知，侯友宜國民黨在這個民調裡面，國民黨的支持者只有57％，這是絕無可能的事」，郭正亮最後坦言，「侯友宜最近又沒犯錯，美麗島的民調侯友宜的支持者，國民黨已經有接近75％了，而且還是在徐耀昌事件發生前做的，而且台灣民意基金會的機構效應就是，他長期民眾黨都偏高，與眾不同」。