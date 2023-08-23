今天是八二三戰役65週年紀念日，總統蔡英文到金門致詞表示，如果沒有當年八二三勝利，就沒有今日的台灣。各陣營政治人物也紛匯聚金門。退役少將栗正傑23日在《新聞大白話》節目強調，65年前的八二三砲戰，光小金門落彈就有24萬發，也就是每18坪落彈1發；大膽島落彈12萬發，也就是每2坪落彈1發！共軍當年就有此火力，如今用的會是更精準的飛彈。兵凶戰危，不要覺得馬革裹屍氣豪壯，有沒有想過自己的家人？

栗正傑表示，看到這些政治人物在八二三到金門去做政治動作，「看在我們這些家長參加過八二三、古寧頭戰役的子弟眼裡，心裡是很難過的！」

「大家知不知道兵有多凶、戰有多危？因為我是小金門的子弟。」栗正傑提到，65年以前的八二三砲戰，光是小金門的落彈，24萬發，也就是每18坪落彈1發！大膽島落彈12萬發，也就是每2坪落彈1發！

栗正傑強調，那是在65年前，中共就有這種火力來打大金門、小金門。65年後的現在，他用的武器就不是一般的砲彈，而會是更精準的飛彈。

栗正傑指出，特別要講的是家屬，那時很多在金門打仗的軍人眷屬帶著襁褓中的小孩住在桃園，每天要搭車到台北的國防部。做什麼呢？看公佈欄，看陣亡將士的名單，有沒有自己先生？不要老是覺得馬革裹屍氣豪壯，你有沒有想過你的家人？