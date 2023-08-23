胸腔科醫師蘇一峰分享，一款專治尿滯留的藥錠Bethanechol，因健保署砍藥價，讓台廠不願虧損決定停產，未來該款藥若是短缺，大人小孩都只能插尿管了，貼文也引起網友憂心，持續繳健保，卻沒藥可吃。

蘇一峰今日在臉書分享國內製藥廠去年底函文通知一款滯尿通錠將要停產，表示原料廠無法製造原料，加上其他原料來源購入困難，且價格翻漲數倍，已超過生產成本以致無法繼續生產。讓蘇一峰批評衛福部砍藥價，不僅早就逼走原廠藥，連台廠藥也退出。

蘇一峰指出，專治大人小孩尿不出來的藥物Bethanechol，因為健保賤價要退出市場，藥價從10.8元被砍到1.63元，「以後缺藥尿不出來，就只能插尿管了」，也諷刺地說「誠心請藥廠要聘請官員立委去當門神董事長，包準業績成長賺得盆滿缽滿」。

貼文也引發網友感嘆，「不是說台灣稅收歷年最好，怎麼連藥都買不起，唉」、「答錄機回應：不缺人，不缺床，不缺藥，一切都是幻覺」、「難怪這成分一直缺，很多阿伯在用該怎麼辦」、「無言，沒有藥，有醫生也無法醫治啊」、「健保保什麼？也砍太多了，廠商沒利潤，醫生沒藥用，老百姓沒藥吃」。