印度總理莫迪今天（23）表示，印度「全力支持金磚國家擴大」，這是金磚國第15屆峰會第2天會議上他所表達的看法。他在的會議開場發言中談到：「我們歡迎在這方面達成共識並朝前邁進。」至此全部5個會員國都達成擴大共識。西方媒體原先預期，印度和巴西這2個傳統上將不結盟作為外交政策核心的國家，可能會反對。

The leaders of the BRICS countries took a group photo.#BRICSSummit2023 pic.twitter.com/QQrpp1TL1E — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) August 23, 2023

據《半島電視台》（Al Jazeera）23日報導，這些言論明確表明印度將支持將金磚國家組織擴大至5個核心成員以外的計劃，原先俄羅斯總統普丁和中國大陸領導習近平主張擴大，南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）也於上週日證實，巴西總統魯拉（Luiz Inácio da Silva）也早早在本月初就表示支持。

一些分析師原先推測，印度和巴西這2個傳統上將不結盟作為外交政策核心的國家，可能對擴大並不那麼熱衷， 但目前雙雙表示支持。

《半島電視台》報導指出。南非官員表示，來自全球南方的40多個國家表示有興趣加入金磚國家組織，其中超過20個國家已正式提出加入的要求。

本報先前報導，金磚國家是包括巴西、俄羅斯、印度、中國大陸和南非在內的新興經濟體組成的一個集團。目前佔全球經濟的4分之1，佔全球貿易的5分之1，並擁有全球40％以上的人口，會前多達45的國家表示想加入金磚國屆時將佔全球人口85%許多國家富含新能源時代所需的關鍵礦物如電動車的銅、鋰、鈷以及許多半導體的關鍵礦物。