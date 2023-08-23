A career night for the 2x WNBA M’VP, @_ajawilson22 🙌



Takin' a look at some of the best buckets of A’ja’s 53-PT game, which tied for the most points in a single #WNBA game EVER ‼



➡ A'ja Wilson: 53 PTS | 7 REB | 4 BLK | 69.6% FG #MoreThanGame pic.twitter.com/FuLKiEq337 — WNBA (@WNBA) August 23, 2023

美國職業女籃WNBA出現罕見的飆分數據，拉斯維加斯王牌前鋒威爾森（A'ja Wilson）對戰亞特蘭大美夢狂轟53分，追平聯盟單場最高個人得分紀錄。在威爾森領軍下，王牌112比100大勝，戰績來到29勝4負，同時追平聯盟單季最多勝場紀錄。

威爾森的勇猛獲得NBA湖人球星詹姆斯（LeBron James）的稱讚，詹姆斯在Ｘ平台寫道：「一定是球鞋的緣故！不對，這一切都是她自己的本事，即使她穿那雙鞋真的很好看。姊妹向前衝啊！」詹皇顯然非常開心，因為威爾森在比賽中穿的就是詹皇品牌的球鞋「LeBron 20」。

雙方互轟的火力不下於男籃NBA，首節就打了34比33（單節為10分鐘），威爾森8投6中，不過美夢前半場並未落下風。關鍵是在第3節美夢被守住，落後達到兩位數而輸球。威爾森全場23投16中（罰球21中20）另有7籃板4阻攻，總計33分鐘轟下53分。

明星中鋒凱比吉（Liz Cambage）2018年首度締造單場53分，這是她去大陸女籃之後又回到WNBA創下的，她今年又再度離開WNBA，前往以色列打球。威爾森身高193公分，2018年選秀狀元與最佳新人，2020、2022年兩屆年度MVP，也是2022年度最佳防守球員，本季場均22.3分、9.5籃板、54%投籃命中率、81%罰球命中率。