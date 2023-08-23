咖啡是全世界消耗量最高的飲料，這也導致咖啡渣的數量相當大很特別，據估計，全球每年產生的咖啡渣總量，達到驚人的5400萬公噸。這種植物型廢料一般來說都是「回歸自然」，填進埯埋場裡分解。然而這也不環保，分解過程也會產生二氧化碳或甲烷。新的研究發現，把咖啡渣填進水泥裡拌成混凝土，是一種更好的做法，強度非但沒有減弱，還提高 30%。而且也減少了河沙等自然資源的消耗，兼顧環保與實用，一舉多得。

新阿特拉斯(New Altas)報導，澳洲皇家墨爾本理工大學(RMIT University)的拉吉夫•羅伊查德(Rajeev Roychand)教授，正在嘗試更環保的混凝土配方，在研究過程中，就把咖啡渣加入水泥裡，做為代替河沙的骨材。

羅伊查德(Rajeev Roychand) 表示：「這算是為咖啡加上了另一種用途。」

研究人員從墨爾本各地的咖啡館收集咖啡渣，並將其乾燥以除去水分，然後加熱到350度與500度，這種為熱解，形成有機炭。

研究人員將350 度與500 度加熱的咖啡渣，以不同的比例摻進波特蘭水泥中，作為替代沙子的骨材，比例從0%、5%、10%、15% 到最大比例的20%，這些比例不同的混凝土在室溫下固化24小時，之後開始測試強度，並以掃描式電子顯微鏡（SEM）進行分析。

研究人員發現，進行350度熱解的咖啡渣，以15% 的比例混入水泥中，這種混凝土的強度最好，與普通配方相比，提高了29.3%的抗壓強度。

雖然這項研究仍處於早期階段，但研究人員表示，前景非常有希望，而且鑑於咖啡的全球使用量，它有可能成為世界各地的建築材料。

研究團隊成員林奇 (Shannon Kilmartin-Lynch) 表示：「這種創新方法，可以大大減少垃圾量，即使是生物廢料，也是需要減少進入垃圾填埋場的數量。」

除了節省垃圾填埋場空間外，咖啡混凝土還解決了另一個環境問題：保護有限的自然資源。為了建設，全球每年大約採掘40至500 億噸的河沙和礫石。