李玟（CoCo）生前曾擔任《中國好聲音》導師，日前傳出李玟曾控訴節目賽制不公的影片和音檔，立刻引起網友們的熱議，疑似節目組導演柳驪的囂張發言更是火上澆油，浙江衛視主管機關浙江廣電集團發聲宣布要調查；主持人涂磊今日晚間為李玟發聲瞬間衝上文娛榜熱搜第一，卻在幾分鐘後又瞬間跌出熱搜，讓網友傻眼。

涂磊23日在微博發影片，直言「逝者並未長眠，因為心有不屈、不甘、不願、不明，也許這就叫死不瞑目」，他指出遺言本該是掛念和交代，沒想到卻是一段長達9分鐘的控訴，李玟成名28年卻哭得像孩子，足見委屈程度，他認為真正的好聲音並非動人的嗓音，而是至純、至善、正義、勇敢的發聲，在他看來這是一記響亮的耳光，圈子雖然也有美好溫暖，但大多卻是虛偽、虛榮、虛假、自私、自利、自我、搶資源、搶角色、搶C位，是趨炎附勢、捧高踩低、成王敗寇的世態炎涼，在這樣的圈子李玟和刀郎一樣是個奇葩。

涂磊放出李玟生前控訴，可以聽到李玟提到自己罹患癌症，本該好好治療卻為了幫助更多喜歡音樂的人留在節目中，他表示聽過很多尖酸的言詞，但李玟生氣時罵人的詞彙卻相當匱乏，也沒有惡毒詛咒和歇斯底里，稱讚她善良，在鏡頭下仍然對學員充滿關心，涂磊強調李玟是第一個站在奧斯卡典禮的華人女歌手，她享譽國際，擁有無數榮譽，不應該在自己的國家中受到這樣的對待。