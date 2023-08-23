中美洲議會強行通過尼加拉瓜黨團提出的「排我納中」案，國民黨立委賴士葆指出，蔡政府治國讓意識形態掛帥，不願意承認沒有兩岸關係就沒有外交關係，處理兩岸關係只有對抗，後果就是讓台灣陷於內外交加、無法自拔的困境。

賴士葆在臉書發文表示，中華民國失去參與25年的中美洲議會觀察員，地位遭中國取代，這是又一次的外交挫敗，過去每年有數位立委可以參加會議，是國會外交的一部分，可以深化與中美洲國家的關係。從2016年蔡英文上台之後，我們陸續失去的邦交國有巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、尼加拉瓜、宏都拉斯，中美洲曾是我們的外交重鎮，隨著斷交潮被邊緣化，參加中美洲會議的國家只剩下瓜地馬拉，剛當選的瓜地馬拉總統表示考慮與台灣和中國發展雙邊關係。

賴士葆說，蔡政府治國讓意識形態掛帥，不願意承認沒有兩岸關係就沒有外交關係，蔡政府上台之後對中國大陸採取敵對的政策，極力拉攏美日，其後果讓中國大陸更積極挖走我邦交國。隨著中國大陸在世界政治經濟的影響力擴大，我們的國際空間就更加窘迫，過去以觀察員身分、用中華台北的名義參加WHA世衛大會，後來也無法成行，蔡政府上台斷了9個邦交國，國際組織節節敗退，愈來愈少有國家能夠在國際上為我們發聲。

賴士葆強調，我們的外交領域只剩下與中國大陸你死我活的拔河殊死戰，斷交的骨牌效應之下，台灣愈來愈孤單，軍事上兩岸關係兵凶戰危，中國大陸開始檢討兩岸的不對等壁壘經貿關係，蔡政府處理兩岸關係只有對抗，不願意對話的後果，就是讓台灣陷於內外交加、無法自拔的困境。