香港女星姚子羚擁有天使臉孔和魔鬼身材，過去緋聞不斷，感情生活相當精彩，5年前曾與身家上億的名人鄭子邦交往，分手後竟搭上閨密蔡宛珊（Sarika）的老公，還流出親密床照，引起爭議；事後姚子羚澄清兩人關係，早已成普通朋友事情才告一段落。最近42歲姚子羚被發現，不僅更投入演藝事業，穿著打扮也更知性，狠甩先前過於性感形象。

姚子羚在2019年陷入睡閨密老公醜聞，但她否認介入他人婚姻，且與男方約會8個月就沒有聯絡；從那之後姚子羚更專注事業，從2019年起她每年穩定有電視劇演出機會，且都是飾演要角，還多次入圍香港電視圈大獎的最佳女配或最佳女主角獎肯定，足見多年磨練出來的演技也是有目共睹。

不過，有網友注意到42歲的姚子羚近況和以往不太一樣，因為在感情生活太活躍的那幾年，姚子羚穿著打扮偏艷麗，反觀近期出席活動的穿著，越來越知性有氣質，落落大方的模樣看起來更迷人，讓網友都忍不住讚嘆，「過份美麗了」、「女神越來越溫柔有氣質」、「氣質真的很重要，喜歡妳的作品」。

原來姚子羚在2019年被港媒爆料，她搭上閨密蔡宛珊的夜店董事老公Raymond，交往數個月連親密床照都被流出，她當下已表示與男方退回朋友關係，不再回應相關問題；而蔡宛珊也坦承早已與Raymond從2017年分居，兩人離婚手續拖了好幾年才完成，不清楚姚子羚與前夫交往細節，更直言不想知道。

姚子羚擁有火辣身材，從不吝嗇展現自身優勢。（圖／摘自姚子羚Instagram）