美媒《華爾街日報》近日報導，經濟學家們現在認為大陸正步入經濟增速急劇放緩時代，還可能導致北京當局對外表現得更加咄咄逼人，從而增加衝突的風險，包括可能圍繞台海議題爆發衝突。前國安會副秘書長楊永明23日在《新聞大白話》節目指出，中國大陸對其他金磚4國的1到7月出口增加19％，電動車甚至成長到600％，經濟有不好嗎？但若賴清德當選總統，ECFA可能斷掉，跟過去的選舉真的不一樣，將會決定台灣的未來。

「(大陸軍演)現在宣布要實彈了！所以一步一步切近，讓台灣人感受到訊息！」楊永明表示，經濟也是如此，「ECFA沒了嘛，你不要再期待大陸讓利！」

楊永明提到，現在西方質疑中國大陸的經濟，但今天不是還在開金磚組織會議嗎？大陸海關昨天公布的數字，中國大陸對金磚組織另外4個國家，俄羅斯、印度、南非跟巴西，今年1到7月的出口增加19％，對全世界出口是增加0.4％。

「這裡面增加最多是什麼？電動車，我們台灣沒有，不准進，增加600％！」楊永明指出，鋰增加125％，其他勞力密集的增加20％。「所以，大陸的經濟有在崩盤嗎？」美國的目的是什麼，他是要告訴你，大陸可能會對台動武，因為賴清德當選，且大陸的經濟要崩盤了？

楊永明直言，我們應該相信什麼？賴清德就是台獨、會帶來戰爭，一定要很清楚地了解，如果一旦賴清德當選，ECFA就會斷掉。所以台灣人真的要很清楚地理解，我們這個選舉投票的結果，跟一般過去的選舉，真的不一樣！「我們的未來，決定在這一票！」