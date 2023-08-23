陪伴嘉義人長達34年的麥當勞「中山二店」，將於月底熄燈，震驚當地人。麥當勞近年來不斷關店，如今網路上更傳出，位在補習街的台北館前店也將熄燈，且已經2天沒營業，引發熱議。對此麥當勞官方澄清，館前店只是整修。

嘉年華戲院的麥當勞擁有34年歷史，旁邊就是火車站，無論是要搭火車或是去看電影，民眾幾乎都會先到麥當勞消費，也因此成為當地地標之一，更是許多嘉義人的童年回憶。

近年來麥當勞分店一間接著一間熄燈，22日嘉義嘉年華麥當勞確認退場後，有網友在PTT八卦版發文表示，自己聽同事說，台北車站補習街的麥當勞也要關了，不知道是不是真的，如果關了學生要吃什麼？

文章引發討論，不少鄉民紛紛留言：「太扯了吧」、「這樣不就剩公園路上的小麥了」、「連以前補習回憶都要沒了嗎」、「只能去旁邊吃薩利亞了」，也有人認為不可能：「整修吧，我猜要把座位改小」、「這家賺翻了，怎麼可能收掉」。

台灣麥當勞則回應，嘉義中山二分店熄燈是基於整體商業考量，至於北車館前店的麥當勞則是從8月21日開始整修，店內將會翻新裝潢，也會增設數位點餐機，預估9月30日早上6點重新開幕，日前已經正式公告。