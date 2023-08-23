日本男星長瀨智也原為傑尼斯團體TOKIO(東京小子)成員，也是傑尼斯少有的野性派偶像，昔出演《女婿大人》、《池袋西口公園》等劇皆有亮眼表現，人氣不俗。不過離開公司的他，便鮮少在鏡頭前露面，而他今(23)日突更新社群動態，分享自己的長髮照，引發網友討論。

男星長瀨智也過往人氣不俗，是不少女生心目中的野性派代表男神之一，今年5月更悄來台支持好友田口悟的展覽，更被粉絲直擊現身東區街頭，引發台灣粉絲討論。而退出傑尼斯事務所的他，雖然鮮少出現在鏡頭前，仍時不時透過社群更新動態與粉絲們分享生活。

長瀨智也今日便更新社群，曬出一張自己的近況照，只見畫面中的他戴著墨鏡，留著一頭長髮，下巴的鬍子也十分濃密，狂野模樣與過往有著不小的差異，引發網友討論，不少人紛紛留言寫下：「作為一個目睹過他出道之初高大清爽模樣的粉絲，我有著『怎麼會這樣』的想法」、「他真的已經老了，可以感受到時間的流逝。」但也有諸多粉絲認為「他的變化很酷」，表示：「他能按照自己的喜好過生活是件好事」、「畢竟他所做的是搖滾。」

事實上，長瀨智也即便淡出螢光幕前，一舉一動仍備受外界關注，本月月中時曾在社群上更新一則題為「我在等雨，所以嘗試了一個好輪胎」的影片，雖然相關畫面已被刪除，但仍有網友備份影片，其中可見到長瀨智也將輪胎皮剝下，並「吞入口中」的影片，不過後續有眼尖的網友發現，原來他所食用的其實是一種看起來像輪胎渣的魷魚加工食品，讓不少粉絲笑翻。