雷嘉汭飾演幫助死刑犯翻譯的印尼移工。（鏡文學提供）

雷嘉汭為角色做足功課。（粘耿豪攝）

雷嘉汭雖想談戀愛但抱持隨緣態度。（粘耿豪攝）

23歲的雷嘉汭在《八尺門的辯護人》中飾演印尼移工莉娜，其中一場到清真寺禮拜祈禱的戲，導演唐福睿被她的演出感動到落淚，誇她是「寶藏演員」。雷嘉汭自認很喜歡挑戰，這次接下沒把握的印尼移工角色，必須學習印尼語、宗教儀式，「我很願意嘗試，試過才知道喜不喜歡，我覺得《不可能的任務》應該要找我拍。」

她為角色做不少功課，先從身邊朋友問起家裡有沒有移工看護，發現田調數量不夠，她就包著頭巾到台北車站大廳，一一和移工打招呼，厚著臉皮要聯絡方式。一開始雷嘉汭即表明來意，移工朋友熱情教她打招呼方式，分享長照工作內容，雷嘉汭也念台詞，請他們幫忙修正，「他們的語言只要有一個音唸錯，就會變成其他意思，有趣的是他們有些英文沒有很好，有時聽不懂我講的話，那個反應反而是我想要的。」為進入角色，開拍前每晚都會先禱告才入睡。

但花最多時間揣摩的還是離鄉背井的莉娜如何看待死刑，以及對金錢錙銖必較的觀念，坦言自己以前對錢沒概念，不會特別記帳、理財，只是開了一個戶頭，錢有進帳就好，演了這部戲後她感觸很深：「生活艱苦時一分一毛都要算，我也不是愛買東西的人，但現在我會記帳、開始會計算。」

她和師兄李銘順同場飆戲，戲裡李銘順與她產生若有似無的曖昧氛圍，問及2人戲裡感情，雷嘉汭大笑說：「應該問他吧？是他喜歡我，他就像我爸啊！」雷嘉汭雖和李銘順同門，但要和視帝對戲，起初還是畢恭畢敬，但不到5分鐘就破功了，「我膽子很大，一直鬧他，因為他的反應很可愛，他無時無刻都叫我滾。」雷嘉汭也感謝前輩幫助他入戲，對戲時很相信彼此，才能激起劇本沒有的「情愫」。

而談起生活中的感情世界，雷嘉汭外表亮麗卻沒交過男朋友，「男生都不問我，他們看我外表就會覺得我有追求者或男友，喜歡我的人好像都不太願意說。」她大方承認喜歡五月天阿信，「我看了他9場演唱會，穿他的潮牌，好想拍他MV，我喜歡他到瘋掉。」被媒體寫成「母胎單身」，她不服氣地說：「我不承認，我是真的很想談戀愛 但投入工作就沒有想感情，隨緣。」