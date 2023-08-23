在台南市某舞廳上班的21歲魏姓女子，今天上午7點多駕車行經台南市安平區健康三街左轉府平路時，疑因精神恍惚、車速過快，撞上走在府平路的58歲孫姓婦人，導致對方重傷命危被送醫搶救，接著再衝撞路旁店家前的計程車，直到衝進騎樓才停下。事後，魏女的酒測值高達0.57毫克，全案依公共危險等罪嫌送辦。

孫婦被撞重傷後，經醫院判定腦死，其子女討論後，不忍再讓母親受苦，今晚9點決定放棄搶救，留孫婦最後一口氣返家。

警方調查，魏女原本在某舞廳上班，但昨晚沒上班到朋友家喝酒，今天上午7點多，她駕駛1輛白色奧迪自小客車準備回家，途中從安平區健康三街往北行駛到府平路口左轉時，疑似酒後精神恍惚、轉彎車速過快，小客車往路旁偏行，不慎撞上走在府平路的孫婦，當場造成對方倒地重傷。

孫婦先被送往郭綜合醫院，再轉送成大醫院緊急開刀後，雖然一度轉到加護病房，但因生命狀況很不穩定，最後子女決定放棄搶救治療。

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