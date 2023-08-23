有消息指出，有關中國093型「商級」核潛艦發生嚴重意外，導致船上所有官兵遇難的傳聞。然而，國防部強調目前尚無證實此事的相關消息。與此同時，一架美國WC-135「不死鳳凰」（Constant Phoenix）核偵察機於今日從東南亞海域北上，途經據稱核潛艦意外發生海域，並抵達日本沖繩。

據航班追蹤網站flightradar24的信息顯示，1架註冊號為64-14831的WC-135核偵察機於今日凌晨12點30分左右出現在馬來西亞外海，然後一路向北飛往南海方向。在飛行途中，它連續2次關閉了「廣播式自動回報監視（ADS-B）」功能，但在接近菲律賓後重新開啓。該飛機經過了據稱核潛艦意外發生的南海區域，隨後飛經台灣東部海域，並於上午7點50分降落在美軍沖繩嘉手納空軍基地。

美軍一架WC-135核偵察機今（23）日從東南亞海域北上，飛網日本沖繩。（畫面擷取自flightradar 24）

然而，最近北韓宣佈將在未來的24至31日期間向黃海和東海方向發射一顆人造衛星。因此，WC-135可能被部署至沖繩，以監測北韓的人造衛星發射活動或其他核試驗任務。今年5月，在北韓進行洲際彈道飛彈試射時，WC-135曾被部署至沖繩。

WC-135核偵察機被暱稱為不死鳳凰（Constant Phoenix）是美國空軍一種從波音C-135發展而來的特殊任務飛機，它的任務是根據從大氣中收集的樣本來探測核爆，以收集核爆相關信息的飛機型號。它配備了特殊的過濾器和採樣器，用於收集大氣中的放射性微粒，通過探測空氣中微量元素的變化，用於識別和鑒定核武器試驗的證據，或者判斷核事故的發生。