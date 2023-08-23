「館長」陳之漢日前在直播中質疑《美麗島電子報》民調可信度，大罵「收新台幣電子報」、「狗民調」，並稱自己是「流量怪物」，嗆吳子嘉要適應新的戰局。《美麗島電子報》董事長吳子嘉23日直接提告，並在政論節目《關鍵時刻》反批館長想靠流量「仗勢欺人」，以為有流量就能決定天下事，「這跟我們的知識水平、知識含量差距太遠」，直言館長沒有足夠的專業知識判斷民調真假，只想靠麥克風「言語暴力」。

吳子嘉23日在政論節目《關鍵時刻》表示，看到館長指控《美麗島電子報》民調是「假民調」後，他就到台北地方法院把館長給告了！他的民調、文章都可受公評，但館長第一句話就說是「假民調」，那下面還怎麼談？這不叫公共評論。

吳子嘉也直言，館長這叫做「仗勢欺人」，他仗著他是流量怪物、有網友支持他，就要輾壓吳子嘉；吳子嘉也坦言，「我沒辦法處理，我只有到法院去告他」，到法院雙方做攻防，互相都會被檢驗，「假民調你(館長)要有消息來源，誰告訴你吳子嘉做假民調？」

吳子嘉也酸說，民調是很專業的東西，「起碼要學過統計學」；主持人劉寶傑提到，館長認為民調只有1000多份樣本不夠準確，他直播有2.6萬人做網路投票。吳子嘉也直言，館長的認知裡面，有流量就可以決定天下事，就可以月旦人物，「這跟我們的知識水平、知識含量差距太遠」。

此話一出也讓劉寶傑驚呼「你不相信他的知識含量！」吳子嘉接著說，「我不認為館長有足夠的專業知識，來研究或分析《美麗島電子報》是真民調、假民調」，如果只有麥克風的話，這就叫做「言語暴力」，對付暴力人物就是要以法制暴，至於其他方面來講，「你跟這種肌肉做的…」來做交流的話，很難找到整個相對的頻道。

吳子嘉補充說，言論自由要有一個水準；劉寶傑又驚呼，「你說館長沒水準？！」吳子嘉則解釋，言論自由起碼要有吳子嘉的水準，他與館長的水準到底是不是在同一個水平線上，可以讓全台灣的觀眾做判斷，他的公信力如何社會上自有公評，館長有2、3萬多的流量，不代表可以決定吳子嘉的公信力，「當你知識含量不足的時候，就會隨便去定義別人的事情，這還是知識的落差，水準差距非常、非常大」。

吳子嘉也指出，成功的民調對訪源、題目設計都有一套標準原則，這是美國的學院派，十幾年教學出來的統計學結果，跟館長個人的感覺無關，「因為他沒有這個知識的含量，才導致這個結果」，但這是兩回事，大部分人也沒有這個專業，但《美麗島電子報》至少算是台灣有公信力的民調之一。

看到館長說《美麗島電子報》是「狗民調」，吳子嘉也反問，「我變動物園、我變成狗了對不對？那他是甚麼東西呢？我請他到法院去證明看看，他叫我是狗民調是甚麼結果」。