安華在專訪中指出，「電動車是我們的優先發展項目。」馬來西亞歡迎更多電動車投資，包括大陸汽車製造商。

安華表示，雖然大陸汽車廠尚未提出計畫，但未來仍有可能前來馬來西亞設廠。特斯拉等外國企業在馬國投資將能產生協同效應，可以讓當地三至四個產業受惠。

特斯拉計劃在馬來西亞雪蘭莪（Selangor）設立區域總部和服務中心，將配備先進的工具和訓練精良的技術人員。特斯拉也有意在馬國打造電動車電池廠。

根據依據協議，特斯拉可將上海廠生產的電動車直接銷往馬來西亞，無須負擔進口關稅或是透過中間商。這是馬來西亞電動車全球領導者計畫（BEV Global Leaders initiative）的第一項協議。

特斯拉赴馬來西亞投資有助提升東南亞在電動車供應鏈的地位，也為自身帶來拓展至新市場的機會，特別是在大陸和其他主要市場銷售成長減弱之際。

馬來西亞長久實行的本地人政策（Bumiputera policies），旨在保護本地民眾。依據該政策，外資在馬國設立事業，至少30％的股權必須由本地人持有，不過特斯拉的投資不受該項政策限制。

對此安華表示，對他而言，與特斯拉建立的協議和讓本地人持有3成股權一樣好。事實上，特斯拉進駐對馬國經濟的助益更大。

鄰國印尼向特斯拉招手多年，但迄今尚未有任何具體合作計畫，特斯拉相中馬來西亞也讓東南亞的競爭加劇。

安華表示，印尼是馬來西亞的重要鄰國，兩國有許多相似之處。印尼與馬來西亞不論在政府部門或民間單位，一直合作愉快。有別於相互競爭較勁，兩國應能互補。