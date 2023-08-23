各國去年陸續解除針對新冠肺炎疫情設置的邊境管制，使出渾身解數吸引觀光財。亞洲觀光大國日本也不例外，今年7月入境外國旅客已達320.6萬人，相當於疫情發生前2019年7月的8成。不過，沉澱了3年的日本商家不一定個個開心，有美國遊客在東京一家商店門口發現一張明列「失禮行為」的告示，列出6項令店家「備感困擾」的行為，希望外國遊客好自為之、遵守公共場所的基本禮節。

英國《每日郵報》21日報導，來自美國加州的臉書用戶Terrance本月12日以「我們觀光客正在毀滅日本嗎？」為題張貼一張照片，照片內容是東京一家雜貨店門口張貼英文告示，列出6大項「要求外國遊客配合事項」，包括：

拿起商品之後不買卻放回錯誤的貨架位置；付款購買之前就拆封商品；攜帶飲食進入店內；在店裡或走道亂丟垃圾；要求退回毫無損傷的商品。此外，店家強調「大部分店員不諳英語」，敬請遊客備妥有意購買商品的相關圖片「或者努力說日語」。

這張照片引發網友熱烈回響，逾1.1萬人按讚，分享超過3600次。一名網友寫道：「可悲的是，他們要求的事項，絕大多數都是常見的禮貌，很多美國人極度缺乏。」另一名網友回應：「我是美國人，的確如此。美國雖非人人缺乏禮貌，但沒禮貌的人『很多』。」也有人稱讚告示內容一目了然，易於遵行。一名網友寫道：「希望所有店家都明列守則，保護店員不會受到顧客粗魯無禮對待。」

還有不少網友批評外籍觀光客到訪亞洲國家時並不尊重地主國的文化與人民，「很多外國人不尊重日本的文化與生活方式」、「看在老天爺的份上，了解一下你造訪國家的文化吧」，「至少用用智慧手機的翻譯功能」。

至於「努力說日語」，有外國網友認為不太合理，「雖然不懂英語沒什麼好丟臉的，但人人也該多少努力學一點英文吧」。有台灣網友自評，不必到日本，拿起商品就拆封的現象在台灣就很常見，甚至在子女面前直接拆封，毫不遮掩。