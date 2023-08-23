台灣人愛吃牛肉，除了本地自產，也從美國、澳洲與日本等地大量進口，被譽為夢幻肉品的日本和牛近年來更在台灣掀起熱潮。據日本當局統計，今年上半年，短短6個月內日本出口到台灣的和牛數量已高達約682噸，超過2019年全年出口到台灣的總額，躍居和牛最大出口國。

自2017年日本和牛解禁後，出口到台灣的數量節節攀升，去年更突破千噸大關，達1246噸。日本《食品產業新聞社》引述消息人士報導，由於台灣專業人士前往日本研修，帶動和牛更大商機。

日本出口商表示，與東南亞其他國家相比，台灣的冷鏈物流相當完善，「幾乎與日本市場相同」，相當看好台灣市場未來的成長性。

據日本《食品產業新聞社》援引財務省的貿易資料報導，由於疫情過後，全球餐飲需求復甦，加上日圓貶值的影響，今年1月至6月，日本牛肉出口量較去年同期增加23.2%至3759噸，出口金額成長22.2%至257億9093萬日圓（約新台幣54.4億元）。