內情人士表示，韓國斯達工業集團（Star Group Industrial；SGI）與大陸包頭英斯特稀磁新材料公司（Baotou INST Magnetic），正加入從電子到汽車業的行列，將組裝廠從大陸移至越南，以因應美中貿易衝突加劇，部分客戶甚至要求供應商拓展生產據點。

稀土磁鐵是生產電動車、風力渦輪機、武器和智慧型手機不可或缺的重要原料，令該產業具策略重要性。大陸為全球最大稀土生產國，試圖撼動大陸主導地位的努力，迄今成效有限。

不過產業人士表示，越南未開發的稀土蘊藏量僅次於大陸，加工產業也開始起步，使得越南擁有成為更大競爭對手的潛力。

舉例來說，SGI的越南計畫目標是在2025年前每年生產5,000噸的高端釹鐵硼（NdFeB），該產量足以供200萬輛電動車使用。

儘管如此，據美國能源部引述研究諮詢公司Adamas Intelligence數據顯示，越南僅生產全球1％的磁鐵，反觀大陸的產量比重高達92％。此外，部分大陸業者的產量可達SGI越南計畫的10倍之多。

即便如此，越南崛起仍具重要意義。依據關鍵材料諮詢公司Project Blue估計，SGI的廠房若是產能全開，可以生產去年全球產量的近3％，相當於去年美國將近半數的釹磁鐵進口量。

此外，美國官員在與越南討論如何提升雙邊關係時，亦展現對越南稀土潛能的興趣。韓國6月與越南簽署協議，強化關鍵礦物的供應鏈。

越南低廉的勞工成本和多項自由貿易協定，也逐漸吸引稀土磁鐵企業。這些業者也希望離越南客戶更近一點，例如汽車廠和電子公司。隨著華盛頓與北京關係惡化，業者逐漸擔心過於依賴大陸供應鏈。