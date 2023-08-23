美國7月新屋銷售月增4.4％ 優於預期 23:422023/08/23 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國商務部23日公布，7月新屋銷售月增4.4％，換算成年率為71.4萬戶，優於市場預期的70.4萬戶，供給量相當於7.3個月。6月數據月跌2.5％，換算成年率為69.7萬戶，下修到68.4萬戶，為今年2月來首見下滑。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長興自結7月稅前盈餘月增27.12％ 積極拓展印度、北美市場 涉強制同化藏族兒童 布林肯：對中方官員實施簽證限制 華為被爆在中國打造祕密晶片網絡 規避美國制裁 #新屋銷售 #月增 #換算成 #年率 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸國安部2次點名美國CIA 陸媒揭細節：值得警惕 08:432023/08/22 兩岸 美國傳與字節協議 華府可獲取TikTok內部訊息 11:232023/08/22 財經 高盛：美政府若關門 Fed將延後升息 23:272023/08/22 財經 美日韓峰會凸顯拜登重視結盟 但仍存大選等變數 16:002023/08/22 國際 拜登自豪晶片法案 美半導體公司超無言：真相太難堪 12:002023/08/23 財經 每天必吃1食材暴漲100％ 美國人都快哭了：價格繼續飆 13:112023/08/23 財經 Fed官員：美經濟若再次加速 就可能進一步緊縮 12:352023/08/23 財經 陸批美在太空假軍控真擴軍 企圖擴大單邊軍事優勢 18:012023/08/23 兩岸 美槍械氾濫嚴重 2021兒童遭槍殺人數創新高 13:542023/08/23 國際 跟進穆迪 標普下調5家美國地區銀行評等 13:052023/08/22 財經 川普到案後將暫時落腳這座監獄 衛生差充斥暴力 20:412023/08/23 國際 白宮：商務部長雷蒙多將告訴中國 美不尋求脫鈎 05:382023/08/23 國際 美商務部長會見陸駐美大使謝鋒 為訪華作準備 10:382023/08/23 兩岸 美國7月成屋銷售 降至6個月低點 23:422023/08/22 財經 影》威爾森53分追平美國女籃紀錄 詹皇搞笑讚「她鞋子很好看」 22:412023/08/23 體育 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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