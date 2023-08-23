（第一銀行推展安養信託業務屢獲肯定，在第一屆「高齡金融規劃顧問師及家族信託規劃顧問師」頒獎及授證典禮的團體獎項中，獲「軍容壯盛獎」，由金管會主委黃天牧(前排左六)頒獎，第一銀行董事長邱月琴(前排右五)率信託團隊與會並代表受獎。圖／第一銀行提供） 第一銀行推展安養信託業務屢獲肯定，在第一屆「高齡金融規劃顧問師及家族信託規劃顧問師」頒獎及授證典禮的團體獎項中，獲「軍容壯盛獎」肯定。第一銀行致力於推展安養信託，為普及信託觀念及向下扎根，不僅於各營業單位設立信託業務專員，並有267位行員取得高齡金融規劃師認證，近兩年也舉辦上百場信託講座，參與人數約3,000人。第一銀行今年更獲第二期信託2.0評鑑最佳信託獎第二名，以及安養信託獎第二名，連續兩年獲獎展現出第一銀行推展全方位信託不遺餘力，共同打造社會共融的金融環境。第一銀行也跨業結盟創新提供客戶非金融面的升級版安養服務，包括結盟計程車業者推出無障礙計程車媒合服務、建置無障礙網路銀行（友善金融服務網）、無障礙服務櫃台與即時「線上手語視訊翻譯服務」，滿足高齡者及身心障礙者於生活各種面向所需。第一銀行並與八福銀髮服務公司（即最多人使用的長照平台：愛長照）簽訂合作意向書，以「暖心長陪伴、照顧總動員」的方向，加入由「愛長照」發起的「星雲計畫」照顧者贊助聯盟，從2023年開始提供服務，預計在一年內達成服務2,000個家庭的照顧者，提升家庭照顧者的管理能力，不再徬徨或者陷入照顧的困境，提供臺灣的照顧者全方位的支持。第一銀行響應政府政策推動信託2.0，持續深耕及創新高齡金融與傳承信託服務，除年年獲得金管會信託2.0及安養信託績優機構肯定，亦獲金管會選定公股唯一金融友善標竿示範銀行。未來將持續發展各式各樣適合普羅大眾的信託服務，落實「就在你左右」的經營理念。