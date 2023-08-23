許多民眾靠機車代步，駕駛觀念卻因人而異，一名曾北漂生活的網友分享，雖然南部人騎車不像北部人愛鑽車縫，但自己在南部卻遇到多起違規超車，要是被撞上可能會沒命，貼文引起熱議，有人抱怨南部騎士無視交通規則，但也有人認為不分地域，全台都有人會亂騎。

一名網友近日在PTT女板發文表示，自己以前北漂的時候覺得北部人是很會鑽車縫，南部路比較寬沒這種情況，不過南部人騎車很可怕，今天遇到一個用目測時速100的速度超車，「如果我那時想右轉我就沒命了」，另一個也是從右邊超車、S級鑽法。

經此遭遇，原PO突然發現北部人很溫和，雖然很會鑽車，但都是紅燈才會鑽，南部人鑽車比率比較低，但會鑽的89都是不要命的鑽，「有夠恐怖，好怕哪天會被撞死」。

貼文引起熱議，有人紛紛指出南部騎士亂象，「南部人騎車恐怖之處是不守交通規則，逆向行駛、想轉就轉闖紅燈，其實機車亂亂騎是台灣人的天性」、「南部是直接無視交通號誌跟規則」、「屏東一堆飆仔」、「台南還好吧，台中更可怕…」、「成語：北鑽南飆...這不是沒道理的喔(大誤)」、「台南真的交通亂象，一堆阿公阿嬤嫌自己命太長，常常在鬼轉」。

不過也有網友認為北部也有人會亂騎車，「北部人紅燈才會鑽是有什麼誤會？為什麼我看到滿路都是行進間亂鑽？應該說全台都這樣」、「可是我在北部今天也有遇到右邊鑽車的」、「不用分啦，台灣人都這樣，只是不同地方不同表現」、「我台北市人，旁邊的新北人8+9飆車族更多喔，去高雄反而沒新北這麼噁心」、「都差不多啦，只是台北條子抓比較兇」。