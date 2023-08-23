投資人密切關注的輝達財報將在周三（23日）美股盤後揭曉。市場樂觀情緒帶動下，美股3大指數23日開盤走強，以科技股為主的那斯達克指數大漲逾200點，輝達早盤大漲逾2%。

截至台北時間23日晚間11點30分，道瓊工業指數上漲158.17點（或0.46%），暫報34447.00點；那斯達克指數上漲203.76點（或1.51%），暫報13709.64點；標普500指數上漲41.95點（或0.96%），暫報4429.50點；費城半導體指數上漲62.39點（或1.77%），暫報3590.08點。

半導體類股走勢強勁，除輝達漲2.08%，超微漲2.76%、台積電ADR漲2.71%、聯電ADR漲1.26%。

接受Refinitiv調查的經濟學家平均預期，輝達的第2季獲利與營收均較去年同期大幅攀升。輝達今年來股價已飆漲超過200%，為同期表現最好的標普500指數成分股。

不過知名價值投資人Bill Smead日前警告，AI引發的科技股狂熱，已經蓋過了上世紀90年代末期與本世紀初的網路狂熱，他認為一場長期而痛苦的拋售潮即將來襲。