網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，胡志明市勞動榮軍與社會局副局長黃黎如莊（Huynh Le Nhu Trang）23日通報，越南寶元鞋廠（Pouyuen Vietnam）表示，由於訂單尚未恢復，合作夥伴訂單稀少，因此，公司必須裁員。

根據報導，寶元鞋廠將裁掉1,221名無固定工作期限的合約人員，26日將向工人展開通知，通報資遣費發放、薪資領取日期、社會保險、納稅手續等相關訊息。

越南寶元鞋廠今年2月裁員2,358人，6月下旬又陸續裁員約5,744人，23日又傳出將裁員約1,221人，總計三波裁員人數共9,323人。歷經多次裁員且不再與到期員工續約後，目前員工數約為4萬人，較高峰期減少近半。

胡志明市主管機構正在密切關注寶元鞋廠的情況，就業服務中心已展開協調聯繫，為失業工人媒介新工作。

寶成強調，對於製鞋業務的長遠發展，依然保持信心，將會審慎應對短期營運挑戰，同時致力於推動中長期布局規劃，以支持製鞋業務的永續增長。

寶成表示，鑑於當前宏觀經濟前景未明，且考量整體業務發展，繼續採取多元配置策略，動態調整生產排程，致力於整體產能利用率的穩定與平衡。

越南民營經濟發展研究委員會在向越南總理提交的報告中表示，由於宏觀和企業內部困難，2023年最後幾個月裁員潮，將持續，約有3成企業表示，因營收銳減一半，只有約2.5％的企業呈上升趨勢。