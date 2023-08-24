五角大廈表示，美國國務院已批准向台灣出售一批F-16戰鬥機使用的紅外搜索和跟踪系統(IRST)，以及其他設備，價值在5億美元以下。

路透社報導，聲明表示：「這些防衛性設備，並不會改變該地區的基本軍事平衡。」當然，此舉必然依照慣例的激怒北京。

北京方面一再要求美國遵守1982年的八一七公報，其內容是售予台灣的武器每一年的品質與數量，都不得超過前一年。不過，從1992年美國老布希政府通過售予台灣150架F-16A/B (Block 20)戰機的大規模軍售案以後，八一七公報就名存實亡。不過美國政界仍然有八一七陰影，在對台武器銷售時，往往舉棋不定並且拖延許久，也會削減重要設備。

以此次軍售案為例，雖然報導沒有提到明確的品項，僅提到主要承包商是生產 F-16 的洛克希德•馬丁公司(LMT.N)，猜測該設備可能是先前已曾經售台的弓射手筴艙(Sniper ATP)，或是最新的軍團筴艙(Legion-POD)。

這樣重要的外掛式觀瞄設備，通常與戰機一同捆綁銷售，但是因為台灣特殊的國際處境與八一七公報，美國對台軍售就會採用拆分式銷售，因此，今天才會出現這一筆IRST的軍售案。

路透社報導，五角大樓表示，5億美元是該軍售的最大上限價值，實際金額應該沒有那麼貴。因為美國上月底，公佈了價值3.45億美元的台灣武器援助計劃，顯然路透社暗示，IRST可能就是以這項武器援助計畫的實踐。