「2023歌仔戲移動式戲院-連台本戲大匯演第一季」在高雄市文化中心圓形廣場開演，自8月23日起直至9月13日止，以台灣首創的歌仔戲移動式戲院的方式呈現，除了晚上演戲，白天還有親子戲劇、戲服體驗，是融合看戲、玩戲的體驗空間。高雄市長陳其邁23日出席第一檔《精忠岳傳、還我河山》，於演出前與繡花園戲劇團演出團隊打氣致意，並偕同立委許智傑與繡花園主角董如玲老師共同開鑼，宣告好戲正式開演。

高雄市長陳其邁偕同立委許智傑與繡花園主角董如玲老師共同開鑼，宣告好戲正式開演。（圖片來源：高雄市文化中心提供）

陳其邁表示，高市府會持續支持並發揚傳統文化。開鑼時，他與董如玲老師共同踩著歌仔戲臺步而來，主持人江明龍老師，同時也是緣龍戲坊的團長與台下觀眾也笑聲連連、歡笑不斷，陳其邁幽默表示他跟老師偷學兩招才上台的，隨後他敲三下響鑼，象徵好戲開演，並在舞台體驗區頭戴冠帽，俏皮比出勝利手勢合影。

陳其邁開鑼時與董如玲老師共同踩著歌仔戲臺步而來。（圖片來源：高雄市文化中心提供）

「歌仔戲連台本戲大匯演第一季」是繼五、六零年代的傳統戲曲戲院時期結束後，由民間發起最大的戲曲活動，參與演出團隊有繡花園戲劇團、鶯藝歌劇團及明華園天字戲劇團等南部歌仔戲三大天團，共計演出15場新創的連續劇大戲，每天呈現不同風格的歌仔戲內台時期經典劇目，五天為一檔戲，為觀眾呈現更豐富多樣的賞戲方式，活動預估吸引超過10,000人次參與。

文化局表示，基於扶植推廣立場，積極督促優秀傳統劇團提高專業演出品質，除了經費補助，並提供春天藝術節及庄頭歌仔戲等大型演出機會，同步提高歌仔戲的購票觀賞人口，讓傳統戲劇人口年輕化。本市目前立案團隊有837團，其中歌仔戲109團，布袋戲46團，皮影戲3團，傀儡戲1團及傳統戲曲團14團，以上五種傳統戲劇類團數共佔總立案團數20%。對本土傳統戲劇社團，扶植的重點不只是給與經費，更重要的是鼓勵團隊能提升演出品質、健全行政體質、方能吸引觀眾支持，增加從業人口，讓傳統劇團生存發展。