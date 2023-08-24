在科技發達時代，求職者可以透過網路找到適合的工作，不過一名女網友在Dcard發文，表示近期面試好幾間公司，明明在人力銀行上公告薪資為36K至45K，但面試時卻說沒經驗底薪只有27K，讓她傻眼問「是寫好玩的嗎？」貼文一出，短時間吸引網友熱議。

原PO在Dcard以「人力銀行的薪資根本參考用」為題發佈一則貼文，透露自己近期在找工作，在人力銀行上看到的薪資金額為36K至45K，而自己面試時對方卻以沒經驗只給底薪27K，讓他無法理解表示自己也有2到3年的客服經驗，加上津貼應該也要有34K，不懂為何人力銀行上寫36K，卻又給出比實際金額低快1萬的底薪。

事後原PO也補充，當初有與該公司人資溝通，詢問為什麼人力銀行的職缺會這樣寫，對方知道她的想法後，可能沒有安排後續面試意願，讓她無奈表示「雖然檢舉這家公司就不用想錄取了，但不講誠信的公司也沒有進去的意義」。

貼文一出，吸引了不少網友熱議，表示「人資：先騙進來再說」、「還有104上面寫週休二日，面試才說月休4天的」、「104看最低薪資就好，大部份都是膨脹成份」、「寫日班，面試時說要日夜輪」。

另外也有網友建議原PO可以向人力銀行檢舉，「我之前檢舉過一間，客服沒多久就打來詢問了」、「不符合的直接寫信檢舉，告知面試內容。」

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