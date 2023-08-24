隨著氣候暖化影響，全球的冰川都在逐漸消失當中。位於奧地利提洛邦（Tyrol）的施拉滕基斯（Schlatenkees）冰川，被人發現1具預估死亡超過20年的男性遺體，其為近2個月來，同一地帶出現的第2具人類遺骸。

根據《衛報》報導，一名導遊當地時間18日在施拉滕基斯冰川約2900公尺的的放，發現1具男性遺體，並在附近找到1個裝有現金、1張銀行卡和1張駕照的背包。當地警方根據現有線索推斷，該名男子2001年死於冰川，時值37歲，詳細身分將在數週以後，DNA鑑定結果出爐才能確定。

早在6月下旬，一名登山客就在施拉滕基斯冰川發現人類遺體和滑雪板，當時警方透露，「該具遺體應已死亡數10年。」提洛邦警方發言人維赫韋德（Christian Viehweider）表示，「在如此短的時間發現冰川的人類遺體，實屬罕見。」

奧地利阿爾卑斯山俱樂部（Austrian Alpine Club）年度報告揭露，施拉滕基斯冰川是奧地利境內自有記錄以來「融化速度最為嚴重的冰川」，因其2021年至2022年期間，損失高達89.5公尺的冰層。此外，還有登山者7月在鄰近的瑞士特奧杜爾（Theodul）冰川，發現一名1986年失踪的登山家遺體。

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