蘋果iPhone 15系列新機9月亮相，你打算換機嗎？有網友抱怨自己的iPhone 14系列手機 ，目前使用10個月，電池健康度只剩93%，還自爆每天都「幾乎都24h插著電」，此話一出，被一票網友狂吐槽「整天插著充電 還要求健康度」。專家提醒，手機保持滿電狀態，會使電池壽命加速老化，電量維持在40%至80%之間，才能保護電池健康。

一名網友在PTT iOS版發文表示，自己買了一支iPhone 14系列手機，目前已使用10個月，都用1A慢速的豆腐頭充電，平常沒有玩什麼耗電易發熱的遊戲，目前充電循環只有65次，且開啟最佳化電池充電，但電池健康度怎麼只剩93%。

原PO說，以前用iPhone其他機型都沒感覺掉這麼快的，一般鋰電池設計，不是充電循環500次健康度80以上嗎？他還透露，自己每天幾乎都24h插著電，充電時間至少16小時以上。

PO的充電習慣，引發不少不網友抨擊，「保持滿電很傷電池，加上邊充邊用… 自己誤解還怪手機」、「電池好壞看使用狀況 親友的iPhone13 現在還99%」、「電池是消耗品 一般2-3年壽命 過了衰退就換了」、「長時間插著充電，掉的快很正常」、「不用在意惹，反正最後都是要帶尿袋」。

還有網友表示，最適合的電池放電是 20～80%，要讓它正常充放電，長時間充電狀態或放電到極低，都是傷害電池耐久度的行為。

3C達人Tim哥曾在YouTube頻道「3cTim哥生活日常」中建議，避免手機保持100%滿電狀態，也不要使用到0%才充電，平時採取隨用隨充的方式，手機電量維持在40%至80%之間，電量不會過低，又可延長電池循環次數。

Tim哥還提醒，開啟最佳化電池充電，可讓iPhone自動學習每日充電模式，當電量充到80%後會放緩充電速度，這樣能保護電池健康。此外，儘量少用快充充電，頻繁使用快充可能在一個月內就會降低電池健康度。