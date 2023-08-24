烏克蘭反攻俄軍遲遲沒有斬獲，美國及西方官員表示，主因在於烏軍將大量軍隊，甚至是最好的部隊部署在錯誤的地方。

《紐約時報》（New York Times）22日引述美國及西方官員指出，烏克蘭的反攻重點應該擺在藉由切斷俄羅斯與克里米亞之間的陸路，來中斷俄軍在烏南的補給線。但比起專注在達成這個目標上，烏軍指揮官反而將兵力及火力平均分散在東部及南部，這種做法導致更多烏軍部署在東部的巴赫姆特（Bakhmut）等城市附近，而不是更具戰略意義的南部城市梅利托波爾（Melitopol）及伯德揚斯克（Berdyansk）。

美軍已建議烏軍專注在朝梅利托波爾挺進，以及突破俄軍的地雷區及其他防禦工事。

另一名美國官員則評論，烏軍太過分散，必須在一個地方集中火力。

報導指出，在反攻進行3個月後，烏軍可能終於將西方的建議聽進心裡，尤其傷亡持續增加，俄軍持續在兵力及軍備上占優勢。

官員透露，8月10日，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）與英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）、烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）等人進行視訊會議，密利等人敦促扎盧茲尼專注在一個主要戰線上就好，而扎盧茲尼也同意了。

美國官員說，有跡象顯示，烏克蘭開始將更有經驗的部隊從東部轉移至南部。美烏官員透露，烏軍近幾日至少突破了一層俄軍在南部的防線，並且持續施壓，接近控制靠近下一防線的羅博蒂村（Robotyne），美國官員說，拿下羅博蒂村將是好兆頭。

烏軍近期終於突破俄軍在烏南的第一道防線。

《紐約時報》指出，美國的戰爭教條是，即便支援部隊在其他地區作戰以分散敵軍防禦，但始終要努力確保將最大資源投注單一戰線，但在老蘇聯戰爭教條下作戰的烏克蘭及俄羅斯，則會透過給予各兵團同等兵力及軍備，來避免兵團之間的競爭，匿名官員認為，俄烏兩軍都未能優先考慮最重要的目標。

例如烏軍投注大量資源死守戰略意義不高的巴赫姆特，釀成開戰以來最血腥的一場戰役之一，就讓美國情報及軍事官員大感困惑。美軍分析師認為，在被摧毀的城市附近部署少量部隊是合理的，除了牽制俄軍外，也能避免俄軍將之作為攻擊基地，不過烏軍反而部署了大量軍隊，試圖奪回巴赫姆特。

美方也建議烏軍用更少量的兵力保衛巴赫姆特周遭領土，將更多部隊調往南部，不過烏軍高層為自己的策略辯護，強調他們在東部、南部的作戰同樣有效，他們也稱，有必要部署大量部隊來施壓巴赫姆特，同時也能防衛俄軍在東北的進攻。

美國及西方官員表示，烏軍反攻無進展，主因在於烏軍將大量軍隊部署在錯誤的地方。（圖／ 路透社）

報導評論，烏軍指揮官正在互相爭奪資源，並且對於如何達陣有自己的想法。

不過《紐時》指出，美國官員對烏軍反攻的批評，往往是從未經歷過如此大規模及強度戰事的軍官眼中出發；此外，美國的戰爭教條也從未在烏克蘭如今身處的環境下檢驗過，俄軍的電子戰干擾了通訊及全球衛星定位系統（GPS），而且俄烏雙方都未取得空中優勢。