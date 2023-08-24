2024總統大選競爭激烈，近日又有最新民調結果公布，民進黨參選人賴清德支持度衝破4成，達到40.99％，暫居首位；民眾黨參選人柯文哲以25.8％排在第二名，但支持度已連續2個月下滑；國民黨參選人侯友宜雖以22.79％墊底，但侯友宜在「高年齡族群」的支持度則滿血復活，50歲到59歲增加了0.92個百分點，60歲以上更是勁揚了5.80個百分點。

據《菱傳媒》23日公布的最新民調，以22.79％支持度排在老三的侯友宜，與上個月的21.29％相比增加了1.5個百分點，且與柯的差距僅剩3個百分點；若以年齡層分析則顯示，侯友宜在8月的最新民調中，在20歲到29歲族群支持度比起上個月減少了0.67個百分點；30歲到39歲則是微升了0.16個百分點；但在40歲到49歲的族群，又跌了1.74個百分點。

但是在「高齡族群」中則是侯友宜強勢區，從50歲到59歲增加了0.92個百分點，加上60歲以上更是高漲了5.80個百分點，尤其是60歲以上的女性選民，一次暴增了6.31個百分點。