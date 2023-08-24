距離2024總統大選倒數不到五個月，藍綠白三個政黨的候選人競爭進入白熱化，在野陣營如何整合也備受矚目。對此，前立委郭正亮23日就表示，「無論如何一定要整合成一組，就是在十月底，如果在十月底構成了侯跟柯的配合，因為那整個氛圍就不一樣了」，引發討論。

郭正亮23日在政論節目《下班瀚你聊》中提出「侯、柯兩人10月底再做一次民調，然後大家集中選票，選民調最高的」的論點指出，「現在的麻煩在於，民眾黨裡面有很多人討厭國民黨，而國民黨則是認為我們是泱泱大黨，怎麼可以讓你一人黨來合」，郭正亮指出，「這些聲音都存在，這除了候選人本人親自談之外，還要回去說服你們的支持者，若要贏過賴清德除了這一招之外沒有解」。

郭正亮更提到，「因為現在侯友宜跟柯文哲都在往上衝，只要你們11月20日都登記參選，賴清德一定贏，因為棄保至少十幾％不會棄保到，賴清德一定穩贏的」，最後郭正亮更說，「你們無論如何一定要整合成一組，就是在十月底，如果在十月底構成了侯跟柯的配合，郭台銘就不會登記了，因為那整個氛圍就不一樣了，政治的奧妙就在這裡」。