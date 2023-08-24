日本東京電力公司預計最快將在8月24日啟動福島第一核電站含氚廢水排放工作，原能會表示，根據國際原子能總署(IAEA)的評估結果，認為日方的排放計畫造成的輻射影響幾可忽略；而根據我國氚廢水擴散濃度動態模擬分析，對台灣附近海域輻射安全影響已至可忽略的程度。近日就有一份最新的民調指出，有78.4％的民眾「擔心」福島核處理水影響海洋，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》22日起進行網路民調，針對日本在8月24日排放福島核處理水，台灣民眾對這件事情的看法，截至23日晚間23時，已有9000人參與投票，對於「日本8/24將排放福島核處理水，是否會影響你購買海鮮的頻率？」有30.8％的民眾表示「會，不再購買海鮮」、有47.9％的民眾表示「會，減少購買頻率」、有10.9％的民眾表示「不會，會持續購買」，另10.4％的民眾表示「不知道／沒意見」。

而該份民調更調查了「你是否會擔心福島核處理水對海洋的影響？」有55.7％的民眾「非常擔心」、有22.7％的民眾「有點擔心」、有7.3％的民眾表示「不太擔心」、有5.4％的民眾「完全不擔心」，另有8.9％的民眾「不知道／沒意見」。