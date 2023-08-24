日本東京電力公司預計最快將在8月24日啟動福島第一核電站含氚廢水排放工作，原能會表示，根據國際原子能總署(IAEA)的評估結果，認為日方的排放計畫造成的輻射影響幾可忽略。世新大學教授江岷欽23日在《頭條開講》節目強調，民進黨當局如果要讓台灣民眾相信，就要用信用來立威，應該像應對PM2.5一樣每天公布數據，讓老百姓自己去對照、檢驗。食品安全要用最高的標準，這關乎人民的生命財產與自由。

「這塊土地如果人民都不健康了，你拿到政權，也只是比丐幫更差的政權而已！」江岷欽表示，所以民進黨當局如果真的要讓台灣民眾相信，而不是像過去騙老百姓這麼多次，這次要玩真的話，那就要用信用來立威，威信要用信來立威，而不是用威來立信。

江岷欽指出，數據要公告，要每天很清楚地讓大家來檢驗，你給我一把尺，老百姓自己去檢驗，就像那個PM2.5一樣。過去中、北部有些學校自己就在做監測器，每天空污指數多少，跟氣象局或環保署公告的，大家做對照，真假馬上就出來了。

「手機現在APP都有啊！」江岷欽強調，如果我們也能夠做到這樣子，就是把相關的數據很具體地公開出來，做完整真相的呈現，老百姓自己會去檢驗，你做的跟別人做的是不是一樣？中間是否有若干差距？老百姓才會知道，在食品安全的過程中怎麼樣保護自己。

江岷欽直言，「我的結論是，食品安全要用最高的標準！」它比道德更高，道德也許不會殺人，但食品安全不夠的話，老百姓會死掉的，「這是人民的生命、財產跟自由啊！」