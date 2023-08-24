日本東京電力公司預計24日啟動福島第一核電站含氚廢水排放工作，原能會表示，根據國際原子能總署（IAEA）評估結果，認為日方排放計畫造成的輻射影響幾可忽略。媒體人謝寒冰23日在《盧秀芳辣晚報》節目質疑，為了一家東京電力公司要省錢，不但造成福島勇士犧牲，如今每天還增加100噸核廢水。而福島水域每隔1、2個月就會抓到一條魚輻射超標，卻還是要排。如果輻射核廢水稀釋過沒問題，為什麼要分30年排放？

「這個事情，至少對台灣來講就是這樣了，因為蔡英文政府完全沒有打算要做什麼，就當做這件事情沒發生！」謝寒冰表示，這個是會影響到全人類的東西，蔡英文政府完全沒有做任何一點表示？雖然台灣在國際上確實力量比較薄弱，可是你好歹要表現一個態度吧？

謝寒冰質疑，結果你完全沒有一個態度，就當作問題不存在？中國大陸已經準備祭出制裁了，香港也已經把福島周邊10個縣的水產品全禁了。這在未來一段時間內，一定會對日本的漁獲造成很嚴重的影響。

「可是日本政府就是為了省錢，才要去做這件事！」謝寒冰強調，不然你就繼續存在那邊，或地上挖坑埋了？那為什麼不要呢？既然你們認為如此安全，稀釋過沒問題，可以排到海裡，你為什麼要分30年排？「你就直接把它倒了，都倒到海裡去啊？」

主持人盧秀芳提到，核廢水現在每天還會增加100噸，因為還是要冷卻。謝寒冰直言，這一直持續下去，如果中間萬一他監測到有問題的話，他會跟你講嗎？福島這個水域過去每隔1、2個月就會抓到一條魚輻射超標，已經很久了。

謝寒冰指出，正常的國家如果遇到這種狀況怎麼辦，應該是暫停所有一切動作，先了解這些魚為什麼輻射超標，找到原因之後再決定下一步動作。可是日本不是，他明明一直不斷地抓到這些魚，然後繼續準備排核廢水。其實當初沒灌水進去就是為了省錢，否則也不會有福島勇士犧牲。全人類為了你一家東京電力公司要省錢，我們要跟著遭殃，請問到底憑什麼？