核四問題近來成為民眾關注焦點。針對111年大學入學考試地理分科測驗的一題核能題，國民黨台南市前議員謝龍介的姪子謝克洋不禁怒轟，用這種方式對學生做認知作戰，試圖塑造核四很危險的印象，民進黨政府真的很會玩。

111年大學入學考試地理分科測驗第7題為：有報導指出「核能發電的成本較低且排碳量低，被視為乾淨且有效率的能源，但也存在一些限制」，政府在2014年宣布封存核四，2021年民眾也否決重啟核四的公投提案。若從台灣自然環境特性的觀點，下列哪項是台灣發展核能發電最主要的限制因素？(A)位於板塊交界帶，(B)位於季風氣候區，(C)位於候鳥遷徙要道，(D)位於黑潮流經路線。

謝克洋23日在臉書粉專指出，111年大學入學考試地理分科測驗第7題，大考中心公告此題答案為「A」。用這種方式對學生做認知作戰，試圖塑造核四很危險的印象，民進黨政府真的很會玩。

謝克洋表示，或許那一天公民考科題目為：「哪一個政黨是唯一一個台灣本土政黨？」A：民主進步黨，B：中國國民黨，C：中華統一促進黨，D：台灣民眾黨。你各位答案不填「A」的，就休想在考試拿到100分唷。