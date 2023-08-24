全球城市小姐選拔大賽是華人第一選美品牌，全球以「城市」為主題的第一選美賽事。台灣台北賽區總決賽日前在美福飯店熱鬧登場，現場除了選手們青春活力四射之外，登巴法王與陳正治兩位藝術大師捐贈畫作由企業界踴躍購買並投入公益慈善行列，讓這場選美盛事充滿了藝術與公益，令人感動。

每年的城市小姐先生選拔大賽不僅是教育界關注的焦點，也是娛樂圈的話題，今年城市小姐前三名獲獎者依序分別為許依宸、吳若湄、陳蘊予，而城市先生前三名獲獎者則為為余果、王竣玄及彭家維。

左起吳若湄、劉益東先生、林佩璇​、鄭博文先生、莊語芯、曾憲群先生。(中華全球城市選拔協會提供)

左起​盧昱婷、莊立育先生、​賴亭蓉、許錫松先生、邱妍稀、陳益盛先生。(中華全球城市選拔協會提供)

左起​邱妍稀、Mai女士、​楊歆如、林文傑先生、​蔡佩伶、許順隆先生。(中華全球城市選拔協會提供)

創始人張如君每年都會安排參賽選手參與公益慈善活動，讓年輕人深刻體會自己的社會責任。今年選拔大賽同樣獲得眾多企業熱情支持，讓年輕學子有機會能站上舞台，促進城市文化的觀光交流。

張如君表示，選美比賽展現的不僅僅是參賽選手的儀態美，也要展現他們的心靈美，每年大會都會安排慈善畫作的捐贈，讓參賽選手體會到藝術文化的涵養，每年都大力支持城市小姐選拔大賽的藝術大師登巴法王，今年捐贈「關公財神」畫作給大會做公益，由鼎豐國際有限公司鄭博文購買。台灣水墨畫會理事長陳正治捐贈「東北角一隅」畫作，由大台灣會執行長林建男買下。

左起何國泓先生、第五名莊語芯、佩佩女士、陳蘊予、叢樹朗總裁。(中華全球城市選拔協會提供)

左起潘睿騰、藍郁晴女士、潘睿騰、張錦輝先生、曾柏瑋、張琯臻女士。(中華全球城市選拔協會提供)

左起莊語芯、林佩璇、許依宸、趙舜甫先生、吳若湄、陳蘊予。(中華全球城市選拔協會提供)

為了讓更多的年輕人們有機會能站上舞台，今年熱心參與選拔大賽的企業非常多。包括財團法人泛美國際文教基金會、中華電影制片協會、中華全球城市選拔協會。協辦單位包括台灣眾藝益百人文關懷協會、中華美學發展協進會、中華時尚創新協會、中華影視藝能交流發展協會、台北市國際文教商貿協會、台北市中小企業知識管理協會、台中龍井無極天道監修宮、新北三重瑤華壇、董晴野藝術協會。協辦大學包括世新大學、台北海洋科技大學、開南大學、崇右影藝科技大學、黎明技術學院、南亞技術學院、台北市松山社區大學、環球科技大學、正修科技大學、東華大學、莊敬高職、及人高中、啟英高中，以及巨地資產管理顧問有限公司、晶璽健康事業集團、宸億生技有限公司（法喬醫美診所）、群富健康生活事業股份有限公司、婦幼多媒體事業集團、騰舜數位營銷顧問股份有限公司、普聖再利用科技股份有限公司、鼎豐國際網路有限公司、伊可絲生醫科技、達琳國際有限公司、沐華國際美容股份有限公司、台灣賓利酒業有限公司、英勝國際股份有限公司、R&E時尚婚紗、恩納國際有限公司、霆鈞網路咨詢服務有限公司、台灣面膜館股份有限公司，公益慈善畫家登巴法王、公益慈善畫家陳正治、公益慈善藝術家水墨行者何木火。