日本人重視禮貌，機場地勤會在起飛前列隊歡送機上人員。

日本人有禮、守秩序的形象，向來是國際上津津樂道的話題。一名澳洲機師最近分享自身經歷，提到每一次在日本機場起飛前，總會看到地勤人員排成一列，親切地向機上的駕駛和乘客鞠躬揮手，即使天氣惡劣也不例外，而且機組人員總會稱他為「機長」，而非直呼名字，讓他感到既溫暖又備受尊重。

根據澳洲媒體「news.com.au」報導，資深機師豪伊（Darren Howie）擁有多年駕駛經驗，執飛澳洲往返日本航線也已有大約20個年頭，他表示，自己到過世界各地機場，遇過無數地勤人員，大多數人都會在起飛前，簡單朝機師揮手致意，但日本地勤的舉動卻讓他震撼不已。

「他們（地勤人員）全都走出來，在靠近航廈的停機坪上排成一列...向飛機上每一個人揮手道別，」豪伊說。而這樣的禮儀不只出現在東京、大阪等大型國際機場，全日本各地方都看得到，而且無論天氣是晴是雨，無一例外。

「戶外有可能很冷，在東京，停機坪上的氣溫可能是零下7、8度，還會颳風下雪...至於北邊的札幌，冬天颳大風時感覺就像零下20度，」豪伊表示。

他也提到，飛行生涯中最讓他印象深刻的一次，發生在新冠疫情期間，那時候日本剛剛重啟國門，由他執飛第一架往澳洲的客機，「當時東京大概只有3架國際載客航班，整個機場空蕩蕩的，像鬼城一樣，但工作人員依然站在停機坪上，列隊歡送我們，」豪伊說。他記得地勤的手裡拿著感謝標語，那是他擔任機師多年來，最感動的一刻。

報導刊出後引起不少共鳴，網友紛紛表示「在日本搭郵輪時也看過，真的好愛」、「搭日本飛機是種享受」、「向恪守文化和傳統的日本人致敬」、「可惜澳洲缺乏這一塊，尤其是年輕人」。或許民眾下次有機會到日本時，也不妨注意看看。