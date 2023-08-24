瓦格納傭兵首腦「私人飛機墜毀」，普里格津生死不明。（資料照／路透）

A private jet belonging to Wagner boss Yevgeny Prigozhin has crashed with all passengers and crew reportedly dying upon impact. #Prigozhin #Wagner pic.twitter.com/qWudAUcn1d — Paul Golding (@GoldingBF) August 23, 2023

據俄新社引述俄國緊急情況部說法，一架巴西航空工業公司的萊格賽私人客機，23日從莫斯科飛往聖彼得堡途中，在莫斯科北方的特維爾地區墜毀，機上10人全部罹難。而俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在墜毀客機的乘客名單上。

有媒體報導失事的噴射客機就是普里格津的私人飛機。目前仍無法確認普里格津是否有登機，也不確定他是否已經罹難身亡。

普里格津今年6月率領瓦格納集團，針對俄羅斯武裝部隊發動政變，但並未成功。