據俄新社引述俄國緊急情況部說法，一架巴西航空工業公司的萊格賽私人客機，23日從莫斯科飛往聖彼得堡途中，在莫斯科北方的特維爾地區墜毀，機上10人全部罹難。而俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在墜毀客機的乘客名單上。
有媒體報導失事的噴射客機就是普里格津的私人飛機。目前仍無法確認普里格津是否有登機，也不確定他是否已經罹難身亡。
普里格津今年6月率領瓦格納集團，針對俄羅斯武裝部隊發動政變，但並未成功。
據俄新社引述俄國緊急情況部說法，一架巴西航空工業公司的萊格賽私人客機，23日從莫斯科飛往聖彼得堡途中，在莫斯科北方的特維爾地區墜毀，機上10人全部罹難。而俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在墜毀客機的乘客名單上。
有媒體報導失事的噴射客機就是普里格津的私人飛機。目前仍無法確認普里格津是否有登機，也不確定他是否已經罹難身亡。
普里格津今年6月率領瓦格納集團，針對俄羅斯武裝部隊發動政變，但並未成功。
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