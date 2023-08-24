「善愛·永續」公益活動2023善愛嘉年華日前甫於南港展覽館2館登場，當中最受矚目的節目橋段-第二屆「善愛嘉年華」愛意樹公益演唱會邀請到15組實力派唱將及偶像獻愛做公益，包括陳建寧、阿沁、康康、林曉培、郭書瑤等人。

提及剛過的七夕情人節，康康自曝今年與太太還有孩子分隔兩地過節，「因為太太帶孩子去杭州過暑假，我一個人留在台灣，所以今年情人節自己過，不過把自己想像成自己是牛郎，太太是織女，這樣想覺得蠻浪漫的。」

康康一提到老婆與小孩就笑容滿面，被問到最近生活上最有「愛」的一件事，他透露四歲的女兒最近在家閒聊時突然問自己老婆幾歲結婚，結果竟然意外引爆女兒「哭點」當場崩潰大哭。

康康表示：「我女兒問我太太幾歲結婚，我太太回說26歲，我女兒就說那我也26歲結婚，我在旁邊算說我女兒26歲那時候我已經80歲，我就對女兒說了一句，『爸爸盡量活到80歲』，然後我女兒看著我就哭了。」