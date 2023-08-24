Putin attending commemoration ceremony as news spreads of Prigozhin's death.pic.twitter.com/geDzxFF5Uf — The Spectator Index (@spectatorindex) August 23, 2023

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）的私人飛機墜毀，官方證實普里格津墜毀客機的乘客名單上。就在墜機事件發生地當下，俄羅斯總統普丁，則是正在觀賞一場音樂會。

俄羅斯緊急服務部門今天表示，一架從莫斯科飛往聖彼得堡的私人飛機墜毀，機上10人全數罹難。俄媒報導，俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津在乘客名單上。

普里格津與普丁自1990年代就已相識，因他的外燴公司和克里姆林宮簽有利潤豐厚的合約，普里格津因而成為富有的寡頭，並為他贏得「普丁的大廚」綽號。

普里格津在烏俄戰爭中一度組織「喪屍部隊」攻打烏克蘭，但後來普里格津不斷批評俄國軍方遲遲未給予後援，更在今年6月發動「兵變」反抗普丁。

之後在白俄羅斯總統盧卡申科的斡旋下，普丁和普里格津結束爭鬥，然隨後普里格津的行蹤成謎，一度傳出他人在白俄羅斯。如今卻驚傳普里格津墜機身亡，也讓外界議論紛紛，懷疑墜機背後恐不單純。