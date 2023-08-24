「館長」陳之漢日前在直播中質疑，媒體人吳子嘉的《美麗島電子報》民調可信度，大罵「收新台幣電子報」、「狗民調」，吳子嘉23日稱已提告。至於被館長指控收錢，吳子嘉認為，館長這件事就是「仗勢欺人」。

主持人劉寶傑23日在政論節目《關鍵時刻》中問到，「他(館長)還說你收錢？」，吳子嘉苦笑表示，館長有權利講他收錢，不過，館長這件事就是仗勢欺人。吳子嘉並強調他已提告。

劉寶傑還問到，做民調拿1000多份，真的會準嗎？吳子嘉回應表示，美麗島電子報的標準值，就是每一次的最低份數是1070份，大概比所有的科學規定，稍微高一點點，怕有錯誤。他更指出，不只在台灣，像美國幾億人口的國家，也是一樣的份數。

吳子嘉接著指出，他們用1070份來做，有內部品管、控管的標準，除了1070份以外，還有各種不同的年齡層，有不同的份數，都有不同樣本的基本規範，一定要達到這個規範時，才能夠完成一個所謂的成功民調。成功的民調有很多條件，包括其他題目的設計、題目順序的設計以及訪源的要求，都有一套標準原則。

吳子嘉直言，館長覺得有流量就可以評價人物；他不認為館長有足夠的專業知識，來研究或分析美麗島的民調是假民調或真民調。劉寶傑則回，館長幹嘛要知識、幹嘛要分析，只要有麥克風就可以。