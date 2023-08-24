動力火車近來除了工作演出、打球陪伴家人之外，最近更是頭戴小橘帽，化身成小學生，在自己的官方社群YT頻道做起暑假作業。動力火車2023夏日限定主題「不會有暑假作業吧」分別推出工藝、實驗、知識、數學作業，共四集趣味影片。

他們在知識作業篇，邀請到同門師弟77Ke 柯棨棋一起入鏡，要共同完成公司給的挑戰。答題前動力火車大方講出：「一定放水，讓你打歌。」師弟77聽到後相當感謝，沒想到在五花八門的生活知識題開始後，一向玩起遊戲勝負心強烈的尤秋興，一口氣連對好幾題，後來才驚覺脫口而出：「我忘了要放水。」

反觀顏志琳完全相反，一題都沒搶答，還被尤秋興虧說：「你也參與一下。」原以為他是故意放水讓給師弟回答，後來才發現原來是他忘記戴眼鏡，完全看不清楚題目圖卡，更被工作人員笑說：「這已經無法分辨是放水還是放空了。」

在現場看著師兄玩遊戲玩到忘我的77Ke 柯棨棋，整個猜題過程中被充滿年代感的題庫搞矇，但看著幽默感十足且毫無架子的師兄們，讓77的心情跟著放鬆起來，偶爾也敢開些小玩笑。對於師兄動力火車從小巨蛋演唱會邀請擔任暖場嘉賓，到社群影片的力挺，身為公司最小師弟的他感動表示：「很感謝師兄從自己還未出道一直到發片的照顧，還故意放水給我打歌的機會。」