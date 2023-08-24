網傳大陸093型核潛艦於台海附近發生嚴重意外，並疑似有大量救援船隻聚集。前海軍艦長黃征輝指出，如果潛艦在水裡出事，民間怎會知道，因為連軍方都很難知道。至於大量拖船搜救潛艦的說法，他反問「找潛艦有用拖船去找的嗎？」應該是使用水下救難船。

黃征輝23日在《國民大會》節目中表示，核潛艦的噸位大概是7000噸，整個台灣海峽不要說7000頓 ，即使3000噸都不適合，因為作戰時速度很快，像7000噸可以跑到30節、35節，在那麼淺的水底下，水平一稍微控制不了，會衝出水面或撞到水底，即使3000噸左右，在台灣海峽也不敢跑快，可以慢慢通過，但不能作戰。

黃征輝接著指出，如果潛艦在水裡出事，你怎麼知道它出事？潛艦一旦出去了，沒有人會知道它在哪裡，比如派它出去，預期它在這裡，但是它到了嗎？或者是不是真的在那裡，沒人知道。所以水底下不是你所想像的，潛艦如果出事，誰都不知道。

黃征輝點出，之所以會懷疑潛艦出事，那是因為它在固定的時間要回報，但是潛艦若出事，民間怎會知道，因為連軍方都很難知道。但若知道有一艘潛艦在外面可能出事，第一個動作，一定會派出所有的海空搜救兵到附近，一定會看到大批兵力，往某個區域走，而且整個區域會派出10幾艘去偵搜底下的船，空中可能也會出動10幾架反潛直升機 。

至於有人稱大量拖船在搜救潛艦，他不禁問，「世界上找潛艦有用拖船去找的嗎？」應是用水下救難船去找。總的來講，這傳言，是一個很粗糙的錯誤。