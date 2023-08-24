俄羅斯今天發生墜機事故，據報導俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津在乘客名單上。烏克蘭總統顧問波多利雅科指出，這是俄羅斯總統普丁在明年大選前對國內菁英發出的訊號。

普里格津（Yevgeny Prigozhin）曾在今年6月帶領「瓦格納集團」（Wagner Group）對俄國軍事領導階層發動兵變，但他最後在白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋下，達成結束兵變的協議。

西方認為普里格津兵變對俄國總統普丁（Vladimir Putin）的統治構成挑戰，凸顯出普丁的弱點，並且顯示烏克蘭戰爭對俄國政府帶來壓力。

波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）今天在社群媒體上寫道，在普里格津與「瓦格納集團」意圖政變後兩個月展示性地消滅他們，顯示蒲亭要在2024年俄羅斯總統大選前向國內菁英發出訊號：「小心點！不忠誠就得死。」

俄國緊急服務部門稍早時指稱：「一架從莫斯科飛往聖彼得堡的萊格賽（Embraer Legacy）私人飛機，在特維爾地區庫任基諾村（Kuzhenkino）附近墜毀。」

此外，俄國緊急服務部門也提及：「有10人在機上，包括3名機組人員。初步訊息顯示，機上10人全數罹難。」

俄羅斯官方塔斯社（TASS）、俄羅斯新聞社（RIA）及國際傳真社（Interfax）等媒體報導，普里格津在這架飛機上。（譯者：陳正健）1120824