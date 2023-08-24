美國晶片設計大廠輝達（NVIDIA）在財報公布前股價上漲，該公司晶片廣泛用於人工智慧（AI）計算，美股主要指數今天收盤勁揚。

道瓊工業指數上揚184.15點或0.54%，收34472.98點。

標準普爾500指數上漲48.46點或1.10%，收4436.01點。

那斯達克綜合指數揚升215.16點或1.59%，收13721.03點。

費城半導體指數勁揚74.32或2.11%，收3602.01點。（譯者：陳正健）1120824