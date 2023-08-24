一名女網友在「匿名公社」發文，表示男友一星期前就要她期待情人節，結果當天下班後被男友矇著眼睛載到角色扮演的汽車旅館，但當她問男友晚餐吃什麼時，男友卻回應「忘記了、不然吃泡麵」，讓女網友直接轉頭走人。貼文一出，掀起兩派網友留言。

原PO在匿名公社發文「男友一星期前就要我期待情人節，我整天都在想他會給我什麼驚喜，下班上了他的車，眼睛馬上被矇起來，我還興奮了整路，結果他直接載我到角色扮演的汽車旅館，然後送了我一大束玫瑰」。

接著表示「是很浪漫沒錯，但我問他晚餐吃什麼時，他卻跟我說他忘了，看我生氣，還想要我泡旅館的泡麵吃就好，老娘我下班餓個半死，你連個像樣的晚餐都能忘，我直接轉頭走人，這種不分對不起自己！」

貼文一出，吸引了不少網友熱議，有些網友支持原PO的決定「餓肚子是大忌！男生只的腦袋是在下半身」、「你要過的是情人節，他要過的是騎人節」、「這個男的真糟糕，滿腦子都想打炮而已，有夠廢！被分剛好而已啦」、「他雖然浪漫 但是沒有麵包哪來的愛情」。

同時也有不少網友力挺男友，並表示「一餐不吃會死膩？妳有想過他為了準備這些花多少錢多少時間？分了也好」、「那妳公主病還蠻嚴重的，不會結束後去吃大餐就好，一砲要花多久時間，你以為男人都持久不射啊」、「男友雖然是無腦了點，但也算有心，好像不需要只為了這件事分手」。留言區也有人提問為什麼不叫外送，原PO則生氣的表示「他叫我吃泡麵！」

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